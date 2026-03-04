Raid di Israele sul Libano attacchi anche su Teheran I pasdaran | Controlliamo lo stretto di Hormuz

Nella notte, l'esercito israeliano ha condotto un'ampia serie di attacchi contro obiettivi in Libano e ha colpito anche aree a Teheran. I pasdaran iraniani hanno dichiarato di controllare lo stretto di Hormuz. La regione rimane sotto pressione, con scontri che si sono intensificati in diversi punti del Medio Oriente.

Vasta ondata di attacchi in tutto l'Iran. Macron muove la portaerei nucleare De Gaule, Regno unito e Grecia mandano mezzi a protezione di Cipro. Esplosioni a Dubai e Doha Continuano le tensioni in Medio Oriente dopo l'attacco all'Iran. Questa notte l'Idf ha lanciato una vasta ondata di attacchi. "Abbiamo evidenze di danni nei siti di Natanz e Isfahan. Ma non sembra esserci nulla di particolarmente grave. Da una panoramica generale, posso confermare che l'attacco non si sta concentrando sugli impianti nucleari". Lo afferma, in un'intervista a la Repubblica, Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica parlando della situazione in Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Iran, probabile attacco americano nelle prossime 24 ore

Dietro le quinte: ecco come è stato pianificato il raid aereo di Usa e Israele che ha ucciso Ali Khamenei in IranAnni di sorveglianza digitale, hackeraggio delle telecamere del traffico e infiltrazione nelle reti telefoniche di Teheran: ecco i dettagli dell'azione che ha portato all’uccisione della Guida Suprema ... tpi.it

Iran sotto attacco, raid congiunto di Israele e Stati Uniti: Teheran risponde, colpite basi Usa nel GolfoDonald Trump ha scelto l’opzione militare. Dopo settimane di tensione e negoziati sul nucleare che ad oggi non avevano portato ad alcuna intesa, Stati Uniti ed Israele hanno lanciato questa mattina un ... unita.it

MEDIO ORIENTE | Raid di Israele sul Libano, morti e feriti. Pasdaran: "Abbiamo il controllo totale sullo stretto di Hormuz". Idf, in corso nuove operazioni contro Hezbollah a Beirut. Pasdaran: "Nelle ultime ore abbiamo lanciato 40 missili'. Mojtaba Khamenei elett x.com

#MedioOriente in fiamme, dalla guerra in #Iran ai raid di #Israele in #Libano , tutti gli aggiornamenti facebook