Ragazzo gay | il figlio di Fletcher squalificato per sei giornate dopo l’insulto omofobo Poi le scuse

Il centrocampista del Manchester United Jack Fletcher è stato squalificato per sei turni e multato di 1500 sterline dopo aver rivolto un insulto omofobo a un avversario. La decisione è stata presa in seguito all’episodio durante una partita, e successivamente Fletcher si è scusato pubblicamente per il suo comportamento. La squalifica entra in vigore immediatamente.

Un insulto omofobo rivolto ad un avversario è costato sei giornate di squalifica e una multa di 1500 sterline al centrocampista del Manchester United Jack Fletcher. Il giocatore, 19enne figlio della leggenda dello United Darren Fletcher, era stato espulso al 62esimo minuto della partita poi persa per 5-2 contro il Barnsley in Efl Trophy, un torneo riservato alle squadre inglesi di terza e quarta divisione e rappresentative giovanili dei club di Premier League, disputato lo scorso ottobre. All’epoca non era chiaro il motivo per cui il figlio d’arte avesse subito una squalifica così pesante, ma ora la Bbc ha reso noto che la Federcalcio inglese ha spiegato che Fletcher è stato sanzionato per aver chiamato un avversario “ragazzo gay“. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

