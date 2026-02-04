Prof sei gay Il sindaco | Se confermate le offese porgo le mie scuse

La vicenda di un professore della scuola media di Villa del Conte ha fatto scoppiare un caso. Qualche giorno fa, il docente è stato oggetto di insulti e minacce a sfondo sessuale, tra cui un “Prof sei gay”. Il sindaco, dopo aver preso atto delle offese, ha dichiarato che se le accuse verranno confermate, si scuserà pubblicamente. Intanto, l’istituto e il Comune stanno valutando come rispondere a questa situazione difficile.

La vicenda del professore della scuola media di Villa del Conte oggetto di offese a sfondo sessuale ha per forze di cose indotto l'istituto comprensivo di Villa del Conte e il Comune a replicare. La dirigente scolastica Alessandra Milazzo ha riferito: «L’episodio segnalato si è verificato all’esterno della scuola e al di fuori dell’orario scolastico, nel mese di settembre 2025, durante il breve periodo, circa due settimane, in cui il docente coinvolto era in servizio presso uno dei plessi dell’Istituto. Il docente aveva successivamente scelto di non accettare la proroga del contratto. Al momento della comunicazione via e-mail alla segreteria della decisione di interrompere l’incarico, lo stesso docente aveva dichiarato di essersi trovato bene all’interno della scuola.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Villa del Conte Professore

Un insegnante delle medie di Padova ha denunciato di essere stato inseguito e insultato più volte dagli studenti, anche fuori dall’aula.

Dopo venti giorni di disagi causati dal guasto, il riscaldamento è stato ripristinato nel complesso di case popolari di viale Di Vittorio, Santa Croce.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Villa del Conte Professore

Argomenti discussi: Prof delle medie aggredito e insultato da studenti 12enni: Sei gay. E scoppia il caso; Prof insultato a Padova: Sei gay, il Partito Gay Lgbt+ chiede più educazione sui temi affettivi; Prof inseguito e insultato fuori scuola: sei un gay. Non ci possiamo permettere questo vuoto educativo (di F. Marrazzo); Io professore delle scuole medie deriso dai miei studenti perchè sono gay.

Sei un gay, prof sei un gay, i continui insulti dagli alunni di 12 anniProfessore di 26 anni insultato dagli studenti per il suo orientamento sessuale a Villa del Conte: presentato un esposto ai carabinieri. nordest24.it

Prof delle medie aggredito e insultato da studenti 12enni: Sei gay. E scoppia il casoIl docente di una scuola di Padova ha denunciato di essere stato più volte inseguito anche per strada con appellativi sprezzanti. Esposto ai Carabinieri della Legione Veneto, interviene Marrazzo del p ... msn.com

Venerdì 30 gennaio, il sindaco prof. Pietro Violi, in qualità di Primo Cittadino del Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte, in occasione della consegna dei nuovi locali destinati ad ospitare la Stazione Carabinieri Territoriale e del Nucleo Forestale, ha incontr facebook

Alla presenza del Sindaco del Comune di Reggio Calabria Dott. Domenico Battaglia e del Rettore dell’Università “Mediterranea” Prof. Giuseppe Zimbalatti, è stata formalizzata la consegna di ulteriori terreni nella frazione di Gallina destinati all’Azienda Agraria x.com