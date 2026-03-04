Omofobia il calciatore Jack Fletcher del Manchester United squalificato per 6 giornate

Il centrocampista del Manchester United, Jack Fletcher, è stato squalificato per sei giornate dopo aver rivolto un insulto omofobo a un avversario durante una partita dell’EFL Trophy giocata il 21 ottobre contro il Barnsley, partita terminata con un punteggio di 5-2. La sanzione è stata annunciata in seguito alle verifiche delle autorità sportive sull’episodio avvenuto durante l’incontro.

Maxi squalifica per il centrocampista del Manchester United Jack Fletcher, sanzionato con sei giornate di stop per aver rivolto un insulto omofobo a un avversario in occasione della gara dello scorso 21 ottobre persa 5-2 contro il Barnsley nell'EFL Trophy. "Mi dispiace davvero per l'offesa pronunciata nella foga del momento – le scuse del calciatore 18enne, figlio della leggenda dei Red Devils Darren Fletcher, espulso nell'occasione – Capisco perfettamente che un linguaggio del genere sia inaccettabile e mi sono scusato immediatamente dopo la partita. E' stato un momentaneo cedimento morale che non riflette assolutamente le mie convinzioni o i miei valori".