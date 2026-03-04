Ragazzina aggredita e ricattata dall'ex | Se mi lasci pubblico il nostro video intimo arrestato 20enne

Un ragazzo di vent'anni è stato arrestato per aver perseguitato l'ex fidanzata, una minorenne. Secondo le accuse, l’uomo avrebbe aggredito e ricattato la ragazza minacciandola di divulgare un video intimo se avesse deciso di lasciarlo. Le autorità hanno eseguito l’arresto e ora indagano sui fatti contestati.