Ragazzina aggredita e ricattata dall'ex | Se mi lasci pubblico il nostro video intimo arrestato 20enne
Un ragazzo di vent'anni è stato arrestato per aver perseguitato l'ex fidanzata, una minorenne. Secondo le accuse, l’uomo avrebbe aggredito e ricattato la ragazza minacciandola di divulgare un video intimo se avesse deciso di lasciarlo. Le autorità hanno eseguito l’arresto e ora indagano sui fatti contestati.
