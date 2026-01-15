Ragazzina 13enne aggredita da coetanee a Foggia video diffusi sui social Il legale | Cancellateli
Una ragazza di 13 anni è stata vittima di due aggressioni da parte di coetanee in un cinema di Foggia. I momenti sono stati registrati e condivisi sui social media. Il legale della vittima ha richiesto la rimozione dei video, sottolineando l’importanza di tutelare la privacy e il rispetto delle minori coinvolte. La vicenda solleva ancora una volta il tema della diffusione di contenuti online e della tutela dei minori.
