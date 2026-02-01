Adesca ragazzina su TikTok la violenta e la filma | Pubblico i video online se non torni qui Arrestato 24enne

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato a Bologna dai carabinieri. L’accusa è di aver adescato una ragazzina su TikTok, poi l’ha violentata, minacciata e filmata. La minaccia era chiara: “Pubblico i video online se non torni qui”. La giovane, una sedicenne, si è rivolta alle forze dell’ordine, che hanno seguito le tracce e fermato il ragazzo. Ora si trova in carcere, con l’accusa di atti persecutori, violenza sessuale, sequestro di persona ed estorsione a sf

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri di Bologna con l'accusa di atti persecutori, violenza sessuale, sequestro di persona ed estorsione a sfondo sessuale nei confronti di una sedicenne. L'indagine ha ricostruito come l'aggressore abbia adescato la vittima su TikTok, fingendosi disponibile a recuperare un vecchio account, e l'abbia convinta a raggiungerlo a Imola. Qui la giovane è violentata, filmata senza consenso e poi minacciata di diffusione del materiale per impedirle di allontanarsi. «Se non torni qui, io pubblico tutto online», le avrebbe detto il ragazzo.

