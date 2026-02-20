Rifiuti gettati per strada raffica di controlli a Bari | elevate 311 sanzioni da inizio anno

A Bari, dall'inizio dell'anno, sono state multate 311 persone per aver abbandonato rifiuti in modo illegale. Il nucleo anti-degrado della Polizia Locale ha intensificato i controlli nelle zone più colpite, con l’obiettivo di mantenere la città più pulita. In alcuni casi, sono stati scoperti sacchi abbandonati vicino ai cassonetti e rifiuti gettati lungo le strade principali. La lotta all’inciviltà continua, anche con pattuglie in orari serali.

In via Amendola, nel quartiere San Pasquale, è stata scoperta una donna alla guida di un'autovettura contenente numerosi sacchetti di rifiuti provenienti da altri Comuni dell'hinterland barese Il nucleo anti-degrado della Polizia Locale di Bari ha elevato 311 sanzioni riguardanti smaltimento illecito dei rifiuti e altri reati simili dal 1° gennaio 2026. Il bilancio dell'attività vede anche tre informative di reato all'autorità giudiziaria per discariche abusive, depositi incontrollati e gestione abusiva del ciclo dei rifiuti. I controlli della Polizia Locale hanno consentito, solo nella mattinata di venerdì 20 febbraio, di elevare 10 sanzioni.