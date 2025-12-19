IL PROGRAMMA. In vista dell’apertura della nuova sede, la Galleria promuove un progetto interdisciplinare di incontri, laboratori e dialogo con linguaggi diversi che coinvolgeranno il pubblico e istituzioni come Fondazione Dalmine. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Pedagogia della speranza», alla Gamec un 2026 di arte, libertà e partecipazione

Leggi anche: 'Spazio Comune' e rigenerazione dei luoghi dimenticati, in piazza della Libertà il cuore della partecipazione

Leggi anche: Mostra storica - i sentieri della speranza. l'Odissea della libertà

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Pedagogia della Speranza: il programma 2026 di GAMeC Bergamo; Bergamo, il programma 2026 della GAMeC si concentra sul tema dell'educazione.

«Pedagogia della speranza», alla Gamec un 2026 di arte, libertà e partecipazione - In vista dell’apertura della nuova sede, la Galleria promuove un progetto interdisciplinare di incontri, laboratori e dialogo con linguaggi diversi che coinvolgeranno il pubblico e istit ... ecodibergamo.it