Pedagogia della speranza il programma Gamec 2026 è un omaggio al Paulo Freire

Il programma “Pedagogia della speranza” nasce per celebrare il pensiero di Paulo Freire, con l’obiettivo di promuovere l’educazione come strumento di libertà. La scelta deriva dalla volontà di coinvolgere la comunità locale in iniziative che stimolino il pensiero critico e il confronto. Il progetto si concentrerà su workshop, incontri e mostre che esplorano il ruolo dell’educazione nella società moderna. La prima attività si terrà già nei prossimi mesi.

L’educazione come pratica di libertà, la collettività come strumento per sviluppare il pensiero critico e il confronto come mezzo per comprendere la realtà contemporanea: questo sarà il filo conduttore di “Pedagogia della speranza”, la nuova programmazione della Gamec per il 2026. Un ampio public program, ispirato al lascito teorico di Paulo Freire, integrerà, durante tutto l’anno, pedagogia, arte e cultura tecnico-scientifica proponendo incontri, seminari, tavole rotonde, mostre e workshop. Dopo il biennio 2024-2025 dedicato all’esplorazione di nuovi format nel campo della produzione culturale e della valorizzazione del patrimonio artistico con ‘Pensare come una montagna’ e ‘Galassia’, Gamec proseguirà questo percorso di sperimentazione propedeutico all’apertura della nuova sede del museo, concentrando l’intera programmazione sul tema dell’educazione, terzo settore strategico dell’attività museale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

