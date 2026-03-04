Rabbia tessere restituite e stupore per il sondaggio Centrodestra | gli ultimi nomi cosa succede ora

Il centrodestra si trova attualmente in una fase di stallo, con alcuni membri che hanno restituito le tessere e altri che esprimono sorpresa dopo un recente sondaggio. La situazione vede i partiti coinvolti in un silenzio apparente, mentre si confrontano con tensioni interne che potrebbero mettere in discussione l’unità della coalizione in vista delle prossime elezioni.

Beppe Angiolini conferma la volontà di andare avanti ma nei partiti la soluzione non va giù. C'è stata una cena ed è aperto un tavolo nazionale sul caso Arezzo. Cinque nomi per il sindaco: ma solo 3 sono le soluzioni che possono tenere unita la coalizione. Gli ultimi dettagli che trapelano del sondaggio (e cosa c'entra Maurizio Gasparri) Il centro destra è in una situazione di stallo, di silenzio e allo stesso tempo di crisi che rischia di rompere l'unità dei partiti nella scheda elettorale. Per superare questo momento, oggi, i dirigenti locali di Fdi, Forza Italia, Lega e Noi Moderati sono a Roma con i vertici nazionali. Sul tavolo c'è la matassa di Arezzo, il tentativo di ricomporre l'unità della coalizione, nella sua formazione classica, che vede poi l'aggiunta locale della lista di Ora.

