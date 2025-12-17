Cagliari si prepara alla sfida della sedicesima giornata di Serie A, mentre cresce l’attenzione sull’infortunio di Mina. Dopo le ultime notizie, i tifosi sperano in un suo recupero rapido. Ecco gli aggiornamenti più recenti sulle condizioni del difensore colombiano e le novità che circolano in Sardegna. Rimanete sintonizzati per scoprire come si evolve la situazione e quali potrebbero essere le ripercussioni sulla squadra.

© Calcionews24.com - Cagliari, come sta Mina? Gli ultimi aggiornamenti sull’Infortunio del difensore: ecco cosa succede

Cagliari: Mina, ci sei? Arrivano le ultimissime notizie sull’Infortunio del difensore colombiano: ecco come sta Sale l’attesa in Sardegna per la sedicesima giornata di Serie A. Domenica 21 dicembre, alle ore 12:30, l’Unipol Domus sarà il palcoscenico della sfida tra i padroni di casa e il Pisa. Un lunch match sempre insidioso, che richiederà ai . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche: Cagliari, le condizioni di Juan Rodríguez: gli aggiornamenti sull’infortunio del difensore uruguaiano

Leggi anche: Infortunio Tomori, il difensore del Milan salterà la sfida contro la Juve? Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dell’inglese

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cagliari, Pisacane: “A Bergamo senza Mina, giusto non forzare il suo rientro. Gaetano sta crescendo”; Pisacane: “A Bergamo ancora senza Mina: non forziamo. Palestra? Deve continuare così, senza illudersi”; Cagliari, ancora lavoro personalizzato per Mina: le ultime; Cagliari, due dubbi di formazione per Pisacane. Da Palestra e Gaetano al sostituto di Mina.

Cagliari, come sta Mina? L'annuncio di Pisacane in conferenza - La squadra sarda, dopo la lunga striscia di nove partita senza vittoria, è tornata al successo contro la Roma ma servirà ancora una ... fantacalcio.it