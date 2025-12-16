Il Regno Unito rientra nel programma Erasmus | cosa succede ora anche per gli studenti italiani

Dopo anni di assenza, il Regno Unito riprende a far parte del programma Erasmus, aprendo nuove opportunità di scambio per studenti universitari britannici e europei, italiani inclusi. Questa riapertura segna un’importante svolta nelle relazioni accademiche tra il Regno Unito e l’Europa, favorendo lo scambio culturale e formativo tra le due sponde della Manica.

Gli studenti universitari britannici potranno tornare a partecipare al programma Erasmus. E i loro colleghi europei (italiani inclusi) potranno tornare a studiare in Regno Unito. Il programma di scambio universitario era stato abbandonato dall'isola dopo la Brexit, quando l'allora premier Boris. Today.it

