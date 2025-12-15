F1 Helmut Marko punge Horner | Se lo avessimo licenziato prima Verstappen avrebbe vinto il Mondiale

Con la recente uscita di scena di Helmut Marko e Christian Horner, e la morte di Dietrich Mateschitz, si chiude un capitolo importante per la Red Bull Racing. Le dichiarazioni di Marko hanno riacceso il dibattito sulla gestione della squadra e sull'impatto delle decisioni passate sui risultati di Max Verstappen nel Mondiale di Formula 1.

© Oasport.it - F1, Helmut Marko punge Horner: “Se lo avessimo licenziato prima, Verstappen avrebbe vinto il Mondiale” Dopo la morte di Dietrich Mateschitz, il licenziamento di Christian Horner e le dimissioni di Helmut Marko, è finita ufficialmente un’era in casa Red Bull. Il Drink Team, grande protagonista in Formula Uno dal 2010 in poi con all’attivo otto titoli mondiali piloti distribuiti tra Sebastian Vettel (2010-2013) e Max Verstappen (2021-2024), si appresta dunque ad aprire un nuovo capitolo della sua storia ripartendo in primis dal fuoriclasse olandese in attesa di capire quali saranno i valori in campo nel 2026 dopo la rivoluzione regolamentare. Marko, sollevato di comune accordo nei giorni scorsi con un anno d’anticipo dal suo incarico di super consulente della famiglia Red Bull e responsabile del programma giovani piloti, ha cominciato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa tornando sulla crisi del rapporto con l’ex team principal Christian Horner all’interno di quella che sembrava una vera e propria lotta di potere. Oasport.it Helmut Marko RESPONDS to SACKED by Red Bull! (Max ??) Helmut Marko inguaia Horner: "Cacciato per i suoi giochi sporchi" e svela il rimpianto di Verstappen campione - Dopo essere andato via dalla Red Bull pure lui, Helmut Marko spara a zero con un altro epurato, Christian Horner licenziato in primavera: Avremmo vinto il mondiale con Max ... sport.virgilio.it

