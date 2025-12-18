Perché Max Verstappen ha scelto di correre con il 3 in F1 abbandonando lo storico numero 33

Max Verstappen ha scelto il numero 3 per la sua monoposto di Formula 1, lasciando indietro il tradizionale 33. Questa decisione segna un nuovo capitolo nella sua carriera, simbolo di rinascita e ambizione. Dopo aver ceduto il titolo mondiale a Lando Norris, Verstappen ha deciso di adottare un nuovo simbolo per riaffermare la sua determinazione e il suo spirito competitivo.

Perché Max Verstappen ha scelto di correre con il 3 in F1 abbandonando lo storico numero 33 - Max Verstappen dopo aver ceduto il titolo Mondiale a Lando Norris è stato costretto a cambiare numero sulla sua Red Bull ... fanpage.it

F1 | Addio 33: Max Verstappen correrà con il numero 3 dal 2026 - Il suo numero preferito, il 3, ora è libero dopo l'addio alla F1 di Daniel Ricciardo e l'olandese lo farà suo dal 2026 ... msn.com

Ed ora vi diciamo anche il perché. Alla fine Max Verstappen non ha scelto né il 69 né il 33 per la sua monoposto. Nel dirvi quale numero userà, abbiamo azzardato un motivo "romantico". Userà il 3. Il tre è il numero perfetto che trasforma la dualità in unione: - facebook.com facebook

Horner, Marko, Newey addio: ecco perché la Red Bull non sarà mai più la stessa #F1 #RedBull #Horner #Marko #Newey #Mekies #Verstappen #Formula1 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.