Perché Max Verstappen ha scelto di correre con il 3 in F1 abbandonando lo storico numero 33

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Max Verstappen ha scelto il numero 3 per la sua monoposto di Formula 1, lasciando indietro il tradizionale 33. Questa decisione segna un nuovo capitolo nella sua carriera, simbolo di rinascita e ambizione. Dopo aver ceduto il titolo mondiale a Lando Norris, Verstappen ha deciso di adottare un nuovo simbolo per riaffermare la sua determinazione e il suo spirito competitivo.

