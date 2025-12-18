Perché Max Verstappen ha scelto di correre con il 3 in F1 abbandonando lo storico numero 33
Max Verstappen ha scelto il numero 3 per la sua monoposto di Formula 1, lasciando indietro il tradizionale 33. Questa decisione segna un nuovo capitolo nella sua carriera, simbolo di rinascita e ambizione. Dopo aver ceduto il titolo mondiale a Lando Norris, Verstappen ha deciso di adottare un nuovo simbolo per riaffermare la sua determinazione e il suo spirito competitivo.
Max Verstappen dopo aver ceduto il titolo Mondiale a Lando Norris è stato costretto a cambiare numero sulla sua Red Bull. L'olandese ha abbandonato il 33 a favore del 3, che adesso è libero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Perché Max Verstappen può davvero soffiare il titolo Mondiale F1 2025 a Piastri e Norris
Leggi anche: Jacques Villeneuve categorico: “Punto su Max Verstappen per il titolo in F1, ha un vantaggio”
Formula 1 | Max Verstappen ha scelto il suo numero per il 2026 - Si tratta della realizzazione di un desiderio coltivato da tempo dal quattro volte campione del mondo, che dal 2022 al 2025 ave ... msn.com
Perché Max Verstappen ha scelto di correre con il 3 in F1 abbandonando lo storico numero 33 - Max Verstappen dopo aver ceduto il titolo Mondiale a Lando Norris è stato costretto a cambiare numero sulla sua Red Bull ... fanpage.it
F1 | Addio 33: Max Verstappen correrà con il numero 3 dal 2026 - Il suo numero preferito, il 3, ora è libero dopo l'addio alla F1 di Daniel Ricciardo e l'olandese lo farà suo dal 2026 ... msn.com
Ed ora vi diciamo anche il perché. Alla fine Max Verstappen non ha scelto né il 69 né il 33 per la sua monoposto. Nel dirvi quale numero userà, abbiamo azzardato un motivo "romantico". Userà il 3. Il tre è il numero perfetto che trasforma la dualità in unione: - facebook.com facebook
Horner, Marko, Newey addio: ecco perché la Red Bull non sarà mai più la stessa #F1 #RedBull #Horner #Marko #Newey #Mekies #Verstappen #Formula1 x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.