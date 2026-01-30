Chiusura del ristorante stellato di Nerano noto per celebrità e trasmissioni tv

Questa mattina il ristorante Quattro Passi di Nerano, il locale più famoso della zona e l’unico tre stelle Michelin del Sud Italia, è stato chiuso con un sequestro preventivo. La procura di Torre Annunziata ha deciso di intervenire, senza dare dettagli ufficiali, ma la notizia ha già fatto il giro della città. Il ristorante, frequentato da celebrità e trasmissioni televisive, si trova ora sotto chiave, lasciando molti clienti e staff senza parole.

Il ristorante Quattro Passi di Nerano, l'unico tre stelle Michelin del Sud Italia, è stato oggetto di un sequestro preventivo da parte della procura di Torre Annunziata. L'operazione, eseguita dai carabinieri della compagnia di Sorrento, ha interessato l'intero complesso immobiliare situato nella frazione marina di Massa Lubrense. Il provvedimento è stato emesso in seguito a un'indagine che ha portato all'accusa di lottizzazione abusiva, un reato che punta a sanzionare l'illecita suddivisione di terreni e la costruzione di edifici senza autorizzazioni. Il provvedimento è finalizzato alla confisca del bene, con l'obiettivo di bloccare l'ulteriore sviluppo di opere non autorizzate.

