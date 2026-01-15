Hubruzzo debate academy | tre giorni di full immersion in inglese al Tito Acerbo

🔊 Ascolta la notizia

La Hubruzzo Debate Academy torna a Pescara, offrendo un’opportunità di tre giorni di formazione intensiva in inglese presso il “Tito Acerbo”. Organizzata dalla fondazione Hubruzzo, questa iniziativa mira a valorizzare i giovani talenti abruzzesi, promuovendo lo sviluppo delle competenze comunicative e critiche. Un’esperienza educativa rivolta a studenti interessati a migliorare le proprie capacità in un contesto internazionale.

Torna a Pescara la Hubruzzo debate academy internazionale di fondazione Hubruzzo, per investire sui giovani talenti abruzzesi. All’istituto “Tito Acerbo” si terranno tre giorni di immersion in inglese per allenare pensiero critico, leadership e visione sul futuro del territorio, dal 15 al 17. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

