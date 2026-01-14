Full immersion nel mondo dell' arte e della creatività al via i workshop di pittura di Lady Sara
I workshop di pittura di Lady Sara offrono un'opportunità di approfondimento e sperimentazione artistica in un contesto rilassato. Per quattro domeniche nella Valle del Savio, i partecipanti potranno unire l'arte alla convivialità, con sessioni di pittura estemporanea accompagnate da degustazioni di vino. Un’occasione per esplorare la creatività in un ambiente tranquillo, tra natura, gusto e socializzazione.
Pittura estemporanea e buon vino si incontrano per quattro domeniche in Valle del Savio per dar vita ad altrettante esperienze rivolte al mondo della creatività, del gusto e della socializzazione. Nell’ambito delle collaborazioni territoriali mirate a promuovere “Mercato Saraceno-Città del Vino”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
