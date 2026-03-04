Quasi il 5% dei toscani sotto la soglia di povertà assoluta

Quasi il 5% delle famiglie toscane si trova sotto la soglia di povertà assoluta, pari al 4,9%. Questo dato proviene dal nono rapporto su “Povertà e inclusione sociale in Toscana” e fornisce un quadro aggiornato della condizione economica delle famiglie nella regione. I numeri evidenziano una percentuale significativa di nuclei familiari che affrontano difficoltà economiche.

Firenze, 3 marzo 2026 - Il 4,9% delle famiglie toscane vive sotto la soglia di povertà assoluta.

