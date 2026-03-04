Quasi il 5 per cento dei toscani vive sotto la soglia di povertà assoluta

In Toscana, quasi il 5 per cento delle famiglie si trova sotto la soglia di povertà assoluta, con una percentuale esatta del 4,9 per cento. I dati sono stati diffusi di recente e riguardano il numero di nuclei familiari che vivono in condizioni di grave deprivazione economica nella regione. La cifra rappresenta una parte significativa della popolazione toscana e viene aggiornata periodicamente.

Presentato il rapporto dal governatore Giani e dall'assessora Monni: dalla Regione sostegno e politiche attive per il lavoro FIRENZE – Quasi il 5 per cento delle famiglie toscane (esattamente il 4,9%) vive sotto la soglia di povertà assoluta. È quanto emerge dal nono rapporto su Povertà e inclusione sociale in Toscana. Il rapporto sottolinea soprattutto la condizione di estrema difficoltà in cui si trovano le famiglie con minorenni (dal 4,9 si passa al 6,6) e quelle single. “Il rapporto giunto alla sua nona edizione – ha detto il presidente Giani – è uno strumento particolarmente efficace per trarne delle indicazioni di intervento e sono orgoglioso che sotto il coordinamento della Regione tutta una serie di istituzioni e associazioni ne aiutino la stesura perfezionandolo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

