Toscana quasi il 5% della popolazione sotto la soglia di povertà assoluta

In Toscana, circa il 4,9% delle famiglie si trova sotto la soglia di povertà assoluta, secondo i dati più recenti. La percentuale riguarda le famiglie che non riescono a coprire le spese di base e i bisogni essenziali. La regione ha registrato questa quota in un quadro di economia regionale in evoluzione, con variazioni rispetto agli anni precedenti.

Firenze, 3 marzo 2026 - Il 4,9% delle famiglie toscane vive sotto la soglia di povertà assoluta. Numeri migliori rispetto alla media nazionale, 6,2%, ma che, spiega l'assessora regionale al welfare Monia Monni, "non è rassicurante, perché purtroppo negli ultimi 15 anni le famiglie che vivono in povertà assoluta sono raddoppiate, e questo è un dato strutturale che ci preoccupa moltissimo". E' quanto emerge dal nono rapporto 'Povertà e inclusione sociale' realizzato dall'Osservatorio sociale della Regione Toscana e presentato questa mattina a Firenze. I dati, calcolati sulla base dei redditi, fanno riferimento al 2024 e mostrano un incremento rispetto al 3,5% del 2023 e un'incidenza maggiore nelle famiglie con minori dove la percentuale sale al 6,6%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

