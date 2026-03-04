Quanto costerà la guerra in Medio Oriente agli italiani | previsti rincari per oltre 2mila euro a famiglia

La guerra in Medio Oriente ha fatto salire i prezzi di petrolio e gas naturale, portando a un aumento dei costi energetici. Si stima che ogni famiglia italiana dovrà affrontare un incremento di oltre 2.000 euro nelle spese annuali legate a queste voci. I rincari si riflettono sui costi di riscaldamento, utenze e carburanti, influenzando il bilancio domestico e le spese quotidiane.

La chiusura dello Stretto di Hormuz e il lancio di missili e droni contro i Paesi del Golfo sta facendo impennare i prezzi di petrolio e gas. La guerra in Medio Oriente sta provocando forti rialzi sui prezzi di petrolio e gas naturale. Dopo che Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran, la quotazione del Brent è schizzata fino a 85 dollari al barile, un livello che non si vedeva da luglio 2024, mentre il prezzo del metano sul mercato europeo ha sfondato i 60 euro al megawattora, il massimo dalla fine del 2022.

