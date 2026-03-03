Guerra in Medio Oriente | in presidio per dire no agli attacchi all' Iran

Ieri pomeriggio, in piazza XX Settembre a Pisa, si è svolto un presidio davanti a Palazzo Gambacorti. A partecipare sono stati cittadini e rappresentanti locali che hanno manifestato contro gli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran. La manifestazione ha avuto come obiettivo quello di esprimere un rifiuto alle azioni militari nella regione del Medio Oriente. La piazza si è riempita di persone che hanno portato cartelli e slogan.