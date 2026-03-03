Voli sospesi in Medio Oriente | oltre 12.300 cancellazioni per la guerra

In Medio Oriente, oltre 12.300 voli sono stati cancellati a causa dei recenti scontri armati che sono durati quattro giorni. Durante questo periodo, il traffico aereo nella regione si è drasticamente ridotto, con molti voli sospesi o annullati. Le compagnie aeree e le autorità hanno deciso di interrompere temporaneamente i collegamenti a causa della situazione di instabilità e dei rischi per la sicurezza.

Quattro giorni di guerra e il cielo si sta rapidamente svuotando. Quando il conflitto si allarga, i primi a ritirarsi sono spesso gli aerei. È già accaduto in Ucraina. Ora si ripete in Medio Oriente. Dopo il primo attacco di ritorsione dell'Iran, oltre 12.300 voli sono stati cancellati in tutta la regione, secondo i dati di Flightradar24 (il più popolare servizio di tracciamento voli in tempo reale al mondo) riportati da Bloomberg. Non si tratta solo delle rotte verso Israele. Il blocco si estende a hub strategici come Dubai e Doha, snodi attraverso cui transita ogni giorno una parte consistente del traffico aereo mondiale. Il primo attacco di ritorsione dell'Iran ha infatti accelerato una reazione a catena che ora coinvolge le principali compagnie aeree del mondo.