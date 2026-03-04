Quando lo sci alpino oggi in tv | orario prova discesa Val di Fassa startlist streaming

Oggi lo sci alpino torna in televisione con la prova di discesa in Val di Fassa. Viene trasmessa alle ore indicate, con la startlist ufficiale e la possibilità di seguire lo streaming in diretta. La stagione sta quasi terminando e si avviano a decidere i leader delle classifiche generali e di specialità.

La stagione corre veloce verso la sua conclusione e si appresta ad emettere inappellabili verdetti sui diversi vincitori delle varie classifiche. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista e per il settore femminile propone il lungo fine settimana in Val di Fassa. In programma le discese libere di venerdì 6 marzo e sabato 7 marzo e il SuperG di domenica 8 marzo. La prima gara inizierà alle 11:30, mentre le altre due prenderanno il via alle 10:45. La prova odierna inizierà invece alle 11:00. Le ultime tre gare stagionali risulteranno decisive per l'assegnazione di una Coppa di discesa nella quale i giochi sono ancora ampiamente aperti. Lindsey Vonn, ormai fuorigioco dopo il grave infortunio subito a Cortina, guida con 400 punti davanti ad Emma Aicher, seconda con 306, e a Kira Weidle-Winkelmann, terza a 256.