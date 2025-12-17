Quando lo sci alpino oggi in tv | orario seconda prova discesa Val Gardena startlist streaming

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile torna in scena a Val Gardena con la seconda prova della discesa libera. Ecco orari, startlist e informazioni su come seguire l'evento in streaming, mentre gli atleti si preparano a sfidarsi sulla pista italiana in un ritmo sempre più incalzante.

Si procede a ritmo incalzante. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile torna subito in pista per la seconda prova cronometrata della discesa libera di Val Gardena. Gli atleti effettueranno le ultime rifiniture e raccoglieranno le informazioni utili a perfezionare il fondamentale lavoro di messa a punto dei materiali in vista delle gare in programma domani, recupero di quella non disputata a Beaver Creek, e venerdì. LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA IN VAL GARDENA ALLE 10.30 Nel training effettuato ieri mattina il protagonista più atteso si è subito messo in evidenza con una prova esemplare che gli ha permesso di distanziare nettamente tutta la concorrenza. Oasport.it

