A che ora lo sci alpino oggi | startlist prova discesa Val di Fassa tv streaming

Oggi si svolge la prova di discesa dello sci alpino nella Val di Fassa. La startlist è stata resa nota e sarà trasmessa in diretta su tv e streaming. La stagione sta rapidamente avviandosi alla fine, con le classifiche che stanno per essere definitive. Gli appassionati seguiranno in tempo reale le gare per conoscere i risultati.

La stagione corre veloce verso la sua conclusione e si appresta ad emettere inappellabili verdetti sui diversi vincitori delle varie classifiche. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista e per il settore femminile propone il lungo fine settimana in Val di Fassa. In programma le discese libere di venerdì 6 marzo e sabato 7 marzo e il SuperG di domenica 8 marzo. La prima gara inizierà alle 11:30, mentre le altre due prenderanno il via alle 10:45. La prova odierna inizierà alle 11:00. Le ultime tre gare stagionali risulteranno decisive per l'assegnazione di una Coppa di discesa nella quale i giochi sono ancora ampiamente aperti. Lindsey Vonn, ormai fuorigioco dopo il grave infortunio subito a Cortina, guida con 400 punti davanti ad Emma Aicher, seconda con 306, e a Kira Weidle-Winkelmann, terza a 256.