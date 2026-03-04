A che ora lo sci alpino oggi | startlist prova discesa Val di Fassa tv streaming

Da oasport.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la prova di discesa dello sci alpino nella Val di Fassa. La startlist è stata resa nota e sarà trasmessa in diretta su tv e streaming. La stagione sta rapidamente avviandosi alla fine, con le classifiche che stanno per essere definitive. Gli appassionati seguiranno in tempo reale le gare per conoscere i risultati.

La stagione corre veloce verso la sua conclusione e si appresta ad emettere inappellabili verdetti sui diversi vincitori delle varie classifiche. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista e per il settore femminile propone il lungo fine settimana in Val di Fassa. In programma le discese libere di venerdì 6 marzo e sabato 7 marzo e il SuperG di domenica 8 marzo. La prima gara inizierà alle 11:30, mentre le altre due prenderanno il via alle 10:45.  La prova odierna inizierà alle 11:00. Le ultime tre gare stagionali risulteranno decisive per l’assegnazione di una Coppa di discesa nella quale i giochi sono ancora ampiamente aperti. Lindsey Vonn, ormai fuorigioco dopo il grave infortunio subito a Cortina, guida con 400 punti davanti ad Emma Aicher, seconda con 306, e a Kira Weidle-Winkelmann, terza a 256. 🔗 Leggi su Oasport.it

a che ora lo sci alpino oggi startlist prova discesa val di fassa tv streaming
© Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi: startlist prova discesa Val di Fassa, tv, streaming

Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa Val Gardena e Val d’Isère, tv, streaming

A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa Val Gardena, tv, streamingSi parte ufficialmente con l’attesissimo trittico di gare della Val Gardena, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Val di Fassa

Temi più discussi: Presentata ad Itas la Coppa del Mondo sci alpino Val di Fassa; Quando le prossime gare di sci alpino? Donne in Val di Fassa, uomini a Kranjska Gora: tutti gli orari; Coppa del Mondo di Sci Alpino in Val di Fassa; Coppa del mondo di sci, Sofia Goggia vince SuperG femminile a Soldeu.

val di fassa a che ora lo alpinoQuando le prossime gare di sci alpino? Donne in Val di Fassa, uomini a Kranjska Gora: tutti gli orariDopo esserci rituffati nella Coppa del Mondo di sci alpino 2026 ed esserci messi ufficialmente alle spalle i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina ... oasport.it

Coppa del Mondo sci alpino Val di Fassa 2026: programma, orari, tv, streaming. Due discese e un superG per le donneLa Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna protagonista e sceglie la Val di Fassa come suggestivo teatro per un nuovo fine settimana dedicato alle ... oasport.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.