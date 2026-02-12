Senza farmaco biologico per un mese paziente denuncia il Policlinico

Un paziente ha passato più di un mese senza il farmaco biologico che gli era stato prescritto per la sua grave malattia autoimmune. Ora si rivolge ai medici, preoccupato che la mancanza di cura possa far ripresentare le complicazioni dello scorso anno, come l'uveite, un'infiammazione della membrana vascolare.

Un 47enne affetto da sindrome di Behcet è rimasto senza Humira, il medicinale prescritto dallo specialista. Contestato anche il passaggio al biosimilare, che avrebbe provocato degli eventi avversi. Presentato un esposto ai Nas: "Omissione di cure". La replica dell'ospedale: "Farmaco consegnato, fornite dosi aderenti al piano terapeutico" Per oltre un mese è rimasto senza il farmaco biologico che i medici gli hanno prescritto per la grave malattia autoimmune di cui soffre, vivendo col timore si potesse ripetere quello che aveva vissuto lo scorso anno e che gli è costato una uveite, un'infiammazione della membrana vascolare dell'occhio.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Policlinico Roma

Un paziente denuncia il Policlinico di Roma, raccontando di aver passato più di un mese senza il farmaco biologico che gli avevano prescritto.

In Italia arriva il primo farmaco biologico mirato per la Bpco.

Ultime notizie su Policlinico Roma

Al Policlinico di Foggia è stato somministrato per la prima volta il “Donanemab”, anticorpo monoclonale di nuova generazione indicato nel trattamento della malattia di Alzheimer nelle fasi iniziali. Il farmaco interviene sui meccanismi biologici alla base della pa - facebook.com facebook