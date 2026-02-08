WWE | Ecco perché si é deciso di non far vincere di nuovo la Rumble a Cody Rhodes

La WWE ha deciso di non far vincere Cody Rhodes alla Royal Rumble di quest’anno. Contrariamente alle aspettative, il wrestler non era tra i favoriti e la sua assenza dalla lista dei possibili vincitori non è stata una svista, ma una scelta ben studiata fin dall’inizio. La decisione non è stata presa all’ultimo momento, ma fa parte di un piano più ampio che potrebbe portare a sviluppi diversi nei prossimi mesi.

Malgrado quanto molti si aspettassero, Cody Rhodes non era nemmeno tra i candidati alla vittoria della Royal Rumble 2026: non si è trattato di un cambio di programma dell’ultimo minuto, ma di una scelta creativa presa fin dall’inizio. La WWE aveva già deciso il percorso di Cody Rhodes verso WrestleMania. Secondo quanto dichiarato da Dave Meltzer durante il Wrestling Observer Radio, la WWE ha escluso Cody Rhodes dalla lista dei possibili vincitori della Royal Rumble nel momento stesso in cui è stato definito il suo percorso verso WrestleMania. Una volta perso il titolo, per Rhodes restavano solo due strade per arrivare al grande evento: vincere la Royal Rumble oppure passare dall’ Elimination Chamber. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

