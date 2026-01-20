Quando gioca l’Italia agli Europei di calcio a 5 2026? Orari partite avversarie tv streaming

Gli Europei di calcio a 5 2026 si svolgeranno dal 21 gennaio al 7 febbraio, con le partite che si disputeranno in Lettonia, Lituania e Slovenia. La competizione vedrà 16 nazioni europee confrontarsi in diverse città, con orari e avversarie da definire. Le partite saranno trasmesse in tv e disponibili in streaming, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire ogni fase del torneo.

L'inizio degli Europei 2026 di calcio a 5 è sempre più vicino. Una rassegna itinerante – la 13esima della storia del futsal – che si giocherà dal 21 gennaio al 7 febbraio, fra Lettonia, Lituania e Slovenia vedendo le migliori 16 nazioni del "Vecchio Continente" sfidarsi per arrivare sino alla gloria. Fra queste vi sarà anche l'Italia che, dopo aver superato il tostissimo spareggio playoff contro il Kazakistan, è approdata alla fase finale della competizione. Gli azzurri sono stati sorteggiati nel Girone D, che si giocherà a Lubiana. Insieme a loro vi sono: il fortissimo Portogallo, campione in carica, la Polonia e l'Ungheria.

