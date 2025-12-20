Repubblica | Napoli paralizzata dal traffico | smog ambulanze bloccate e città al collasso
"> «Basta, torniamo subito a casa, qui c’è troppo smog». La voce di una madre in piazza degli Artisti racconta meglio di qualsiasi dato lo stato di Napoli in questi giorni. Doveva essere una passeggiata ai mercatini di Natale di via Luca Giordano, è diventata una ritirata forzata. La scena è una delle tante raccolte da Mariella Parmendola su la Repubblica Napoli, che descrive una città soffocata dal traffico, dallo smog e da un caos ormai quotidiano. Al Vomero la situazione è fuori controllo: via Bernini completamente bloccata, clacson continui, scooter che sfrecciano tra le auto ferme. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
