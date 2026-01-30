L’arsenale dell’Iran resta letale | missili droni e siluri minaccia diretta a truppe Usa

L’Iran mantiene un arsenale ancora molto potente, nonostante i bombardamenti di giugno. Migliaia di missili balistici, droni e siluri sono ancora in mano alle forze iraniane e rappresentano una minaccia concreta per le truppe americane e i loro alleati nella regione. La capacità di colpire obiettivi strategici resta intatta, anche dopo le operazioni militari condotte durante la guerra durata dodici giorni.

In risposta alla crescente minaccia, l'Amministrazione Trump ha schierato nella regione la portaerei Uss Abraham Lincoln e ulteriori aerei da guerra, in modo da dare alla Casa Bianca diverse opzioni per un attacco. Gli Stati Uniti hanno anche rafforzato la presenza di sistemi antimissile Patriot e Thaad. Tuttavia, questi sistemi – in caso di guerra – dovranno proteggere un'area molto più vasta rispetto a quella di Israele, a cui hanno fatto da scudo nel giugno scorso. Secondo il Council on Foreign Relations, gli Usa devono difendere circa due decine di basi terrestri dichiarate, dalla Turchia al Kuwait, e circa 40mila truppe.

