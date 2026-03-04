Quale allegria | Frisari unisce memoria e arte per la disabilità

Il 10 marzo mattina presso l’Arena del Sole si terrà la proiezione del documentario “Quale allegria” firmato da Francesco Frisari. Il film unisce memoria e arte per raccontare tematiche legate alla disabilità attraverso immagini e testimonianze. L’evento prevede la presentazione di un’opera che si propone di riflettere sui vissuti di persone con disabilità e sul loro rapporto con la memoria storica.

La proiezione di Quale allegria, il documentario firmato da Francesco Frisari, è fissata per la mattinata del 10 marzo presso l’Arena del Sole. L’iniziativa vede una stretta collaborazione tra la Fondazione Lucio Dalla e la casa di produzione Fantomatica.ai, con Vittorio Martone come produttore esecutivo. Si tratta di un’opera che trasforma un ricordo d’infanzia in una riflessione profonda sulla fragilità umana. Il film non si limita a mostrare la realtà della disabilità, ma esplora la somiglianza percepita dall’autore tra lo zio Massimo, affetto da grave disabilità cognitiva, e il cantautore Lucio Dalla. Questa connessione emotiva diventa il motore narrativo dell’opera, posizionando l’arte come strumento di liberazione dalle costrizioni sociali e personali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

