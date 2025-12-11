Al Collereale un pomeriggio di teatro e inclusione | la Messina Blind Inclusive porta in scena l’allegria che unisce
Al Collereale si è svolto un pomeriggio all'insegna del teatro e dell'inclusione, grazie alla rappresentazione della commedia dialettale
All’Auditorium dell’Istituto Collereale si è respirata ieri un’atmosfera di leggerezza e buonumore grazie alla rappresentazione della commedia dialettale Chi mala sirata, portata in scena dal Teatro Siciliano Alba Notturna.L’iniziativa, promossa dalla Messina Blind Inclusive – realtà impegnata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Casa Di Ospitalita' Collereale I.P.A.B.. . IL PRESEPE AL COLLEREALE... VIENI ANCHE TU! Il Natale è vicino, affrettiamoci a raggiungere Betlemme! Venite a visitare il Presepe che la nostra Casa ha già realizzato con coloro che la abitano e per quanti vorran - facebook.com Vai su Facebook
