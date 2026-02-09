Snapdragon leak spiega perché il prossimo telefono ultra potrebbe essere ancora più caro

La corsa ai chip di fascia alta di Qualcomm si fa sempre più intensa. I nuovi modelli, che promettono prestazioni migliorate grazie a un processo di produzione a 2 nanometri, potrebbero far salire ancora di più il prezzo dei prossimi telefoni ultra. Le prime indiscrezioni suggeriscono che questi dispositivi, già costosi di loro, potrebbero diventare ancora più cari con l’introduzione di queste tecnologie avanzate.

l’attenzione tecnologica è rivolta ai prossimi chipset di fascia alta di qualcomm, descritti come due modelli avanzati sviluppati con un processo a 2 nm. dalle indiscrezioni emergono elementi chiave quali supporto a lpddr6, presenza di una gpu completa con cache integrata e un costo potenzialmente molto elevato, dinamiche che potrebbero influenzare la strategia di prezzo delle gamme ultra dei telefoni android. due chip a 2 nm: sm8975 e sm8950. si parla di due chipset di punta, identificati come sm8975 (presunto modello pro ) e sm8950 (standard). entrambi si baserebbero su un processo tsmc 2 nm, mettendo in luce un contrasto tra prestazioni avanzate e possibili limiti di prezzo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

