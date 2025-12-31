allarme crack preso altro pusher sorpreso a spacciare in stazione aggredisce gli agenti arrestato

Nella giornata di lunedì, la polizia locale ha arrestato un individuo sorpreso a spacciare in stazione, risultato essere un pusher già monitorato da settimane. L’intervento, condotto con attenzione e senza clamore, ha portato anche a un episodio di aggressione nei confronti degli agenti, prontamente gestito. Questa operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo per garantire la sicurezza nell’area.

Un intervento mirato, frutto di un’attenta attività di osservazione che durava da settimane. È così che, nel pomeriggio di lunedì, la polizia locale ha messo a segno un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti nell’area del parcheggio della stazione. A finire nella rete degli agenti un 26enne nigeriano residente a Torino, a cui è stato applicato un divieto di dimora nel Comune di Ferrara. La vicenda. L’area era da giorni oggetto di appostamenti da parte degli agenti in abiti civili e più volte il giovane era stato visto muoversi in bicicletta, avvicinarsi a diversi soggetti per pochi istanti e poi allontanarsi rapidamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

