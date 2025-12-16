Salario minimo lavoratori appalti pubblici ok della Corte Costituzionale alla legge regionale pugliese

La Corte Costituzionale ha confermato la validità della legge regionale pugliese sul salario minimo per i lavoratori degli appalti pubblici. La decisione ha accolto le istanze della Regione Puglia, che si impegna a tutelare gli stipendi di chi opera nei servizi affidati a terzi. Il pronunciamento rappresenta un passo importante per la tutela dei diritti lavorativi nel settore pubblico regionale.

“La Regione Puglia ha salvaguardato gli stipendi dei lavoratori impiegati negli appalti regionali”. Sono queste le parole con cui il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha commentato la sentenza della Corte Costituzionale che ha rigettato ha rigettato l’impugnazione, promossa dalla. Baritoday.it

Appalti in Puglia, Emiliano, 'sul salario minimo siamo i primi in Italia' - "Siamo la prima regione d'Italia ad avere introdotto una legislazione che prevede un salario minimo per tutti i lavoratori diretti ed indiretti della Regione Puglia. ansa.it