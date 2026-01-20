Acquedotto Pugliese ha un nuovo Cda | le nomine della Giunta regionale

Acquedotto Pugliese ha annunciato il nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato dalla Giunta regionale pugliese. La composizione include diverse figure di riferimento, con Roberto Venneri confermato come presidente. Questa modifica mira a garantire continuità e efficacia nella gestione del servizio idrico in Puglia, in linea con le esigenze di sostenibilità e sviluppo della regione.

Acquedotto pugliese ha un nuovo cda nominato dalla Giunta regionale pugliese. Presidente sarà Roberto Venneri. Nel Consiglio anche Luciano Ancora, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e la sindaca di Bitetto Fiorenza Pascazio, scelta dal Comitato di coordinamento e controllo.🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Giunta regionale di Fico, tutta politica, nessun esterno. Sanità in mano al presidente, al vaglio le ultime nomine Altri lavori di Acquedotto Pugliese: interruzioni idriche in diverse località della provinciaAcquedotto Pugliese comunica interventi programmati per il miglioramento del servizio idrico in diverse località della provincia di Brindisi. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Crisi idrica in Capitanata, acqua potabile assicurata ma resta il nodo agricoltura: le strategie di Aqp - FoggiaToday; Bari, lavori Aqp a Japigia: il 13 gennaio stop all'erogazione di acqua; Rottura tronco idrico a Lecce in via De Jacobis; L'acqua con il contagocce in Salento per la crisi idrica: Disagi per le famiglie. AQP: nominati i membri del Cda e il Direttore generale - La Regione Puglia costituisce il Cda di AQP con Venneri Presidente e Direttore generale, in attesa del completamento della nuova governance societaria. trmtv.it Acquedotto Pugliese senza governance: Decaro prepara un cda ponte e riapre il dossier Asl - Acquedotto Pugliese senza governance: Decaro valuta un cda ponte a tre e prepara nuove nomine Asl con possibile proroga tecnica. pugliapress.org INTERRUZIONE IDRICA TEMPORANEA A SAN CATALDO Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico a San Cataldo, in via Pigafetta angolo via Castellammare. I lavori riguardano la realizzazione di un nodo preventi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.