a crans reato di strage per le vittime 50 miliardi

A Crans è stato riconosciuto un reato di strage, con un risarcimento di 50 miliardi per le vittime. Un episodio che mette in luce gravi lacune nella gestione e nella prevenzione. Vergogna e inefficienza sono sentimenti condivisi da molti italiani di fronte a questa tragedia e alle sue conseguenze, evidenziando la necessità di un impegno concreto per evitare simili eventi in futuro.

Vergogna e inefficienza. Due parole che esprimono il suo stato d'animo e forse anche quello di milioni di italiani. Annamaria Bernardini de Pace, celebre avvocato matrimonialista e volto tv di Forum, è un fiume in piena: «È dal giorno uno della tragedia di Crans-Montana che osservo una successione di eventi sconcertanti, sbalorditivi e inattesi». Quali? «Purtroppo l'elenco è lungo, ma il primo elemento che colpisce è la totale assenza di misure di sicurezza. In un ambiente strapieno di ragazzi c'era solo un'uscita di sicurezza, quando in situazioni simili ce ne sono tre o quattro, e quella porta era pure chiusa a chiave.

Inchiesta sulla strage di Crans-Montana, pioggia di critiche sui pm svizzeri: “Arrestate i titolari del bar. C’è il pericolo di fuga” - Il legale delle famiglie: “Procedure scorrette, rischiamo di rifare tutto” ... quotidiano.net

Strage di Crans-Montana, indaga anche Roma. La procura: autopsia delle vittime italiane - I testimoni accusano la titolare del locale: “Scappò con la cassa durante il rogo”. quotidiano.net

Corriere della Sera. . Incendio e omicidio colposo. Per queste ipotesi di reato, la Procura di Roma ha aperto un'indagine per l'incendio del pub-discoteca «Le Constellation» a Crans-Montana. Nella tragedia hanno perso la vita 40 persone, molte giovani, e tra - facebook.com facebook

Petrelli, presidente dei penalisti italiani: "Per la tragedia di Crans-Montana no ad arresti sull'onda dell'emozione. Gli esiti tragici di un reato o l’allarme sociale non sono mai sufficienti per far scattare le cautele”. Di @fkgottardi x.com

