In Puglia le vittime di reato non sono più sole

In Puglia, le vittime di reato e le loro famiglie non sono più lasciate sole. Sono stati attivati servizi di ascolto, orientamento e sostegno concreto per accompagnarle durante i momenti più difficili. Questi interventi mirano a fornire assistenza immediata e un aiuto pratico a chi ha subito un reato, garantendo un sostegno continuo e accessibile.

Presentato il Servizio di Informazione e Assistenza alle Vittime di reato della Regione Puglia. L'assessore Casili: “Un nuovo strumento di ascolto accessibile per rompere l'isolamento” Non lasciare sole le vittime di reato e le loro famiglie, ma offrire loro ascolto, orientamento e un sostegno concreto nel momento più difficile. Nasce con questo obiettivo il S.A.Vi. Puglia – Servizio di Informazione e Assistenza alle Vittime di reato, presentato questa mattina a Bari nella Sala A del Plesso Assessorati della Regione Puglia. L'assessore al Welfare e allo Sport della Regione Puglia, Cristian Casili, ha detto: “Compiamo un passo concreto verso un welfare di prossimità che non lascia sole le persone nel momento della maggiore vulnerabilità. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Bullismo e cyberbullismo in Puglia, il trend preoccupante: le vittime di prepotenze sono salite dal 23% del 2021 al 28% di oggiIl report regionale svela che il 28% degli studenti pugliesi subisce bullismo, in varie forme, ma la mancanza di canali anonimi e la scarsa...

Leggi anche: "A Crans reato di strage. Per le vittime 50 miliardi"

Una raccolta di contenuti su In Puglia le vittime di reato non sono....

Discussioni sull' argomento Servizio di Informazione e Assistenza alle Vittime di Reato, domani a Bari l’assessore Casili alla presentazione del progetto; Gli Invisibili. La solitudine dei giusti: in Puglia due giornate dedicate alla memoria delle vittime di mafia; La vacanza in Puglia è da sogno, ma le case non esistono: 8 persone nei guai - FoggiaToday; Truffa dello scontrino bancomat, è allarme anche in Puglia: di cosa si tratta e le precauzioni da prendere per evitarla.

Buongiorno a tutti! Partenza dal 10 agosto on the road in macchina dalla Puglia: per un 12-15 giorni, vorremmo andare verso la Francia del sud. Temo pero la parte litoranea ligure ed il caldo eccessivo. Qualche esperienza in merito Vi ringrazio facebook

Viaggio in Puglia. Lucio Dalla negli scatti di Luigi Ghirri, 1985. x.com