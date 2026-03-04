In Puglia le vittime di reato non sono più sole

Da foggiatoday.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Puglia, le vittime di reato e le loro famiglie non sono più lasciate sole. Sono stati attivati servizi di ascolto, orientamento e sostegno concreto per accompagnarle durante i momenti più difficili. Questi interventi mirano a fornire assistenza immediata e un aiuto pratico a chi ha subito un reato, garantendo un sostegno continuo e accessibile.

Presentato il Servizio di Informazione e Assistenza alle Vittime di reato della Regione Puglia. L'assessore Casili: “Un nuovo strumento di ascolto accessibile per rompere l'isolamento” Non lasciare sole le vittime di reato e le loro famiglie, ma offrire loro ascolto, orientamento e un sostegno concreto nel momento più difficile. Nasce con questo obiettivo il S.A.Vi. Puglia – Servizio di Informazione e Assistenza alle Vittime di reato, presentato questa mattina a Bari nella Sala A del Plesso Assessorati della Regione Puglia. L'assessore al Welfare e allo Sport della Regione Puglia, Cristian Casili, ha detto: “Compiamo un passo concreto verso un welfare di prossimità che non lascia sole le persone nel momento della maggiore vulnerabilità. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Bullismo e cyberbullismo in Puglia, il trend preoccupante: le vittime di prepotenze sono salite dal 23% del 2021 al 28% di oggiIl report regionale svela che il 28% degli studenti pugliesi subisce bullismo, in varie forme, ma la mancanza di canali anonimi e la scarsa...

Leggi anche: "A Crans reato di strage. Per le vittime 50 miliardi"

Una raccolta di contenuti su In Puglia le vittime di reato non sono....

Discussioni sull' argomento Servizio di Informazione e Assistenza alle Vittime di Reato, domani a Bari l’assessore Casili alla presentazione del progetto; Gli Invisibili. La solitudine dei giusti: in Puglia due giornate dedicate alla memoria delle vittime di mafia; La vacanza in Puglia è da sogno, ma le case non esistono: 8 persone nei guai - FoggiaToday; Truffa dello scontrino bancomat, è allarme anche in Puglia: di cosa si tratta e le precauzioni da prendere per evitarla.

Digita per trovare news e video correlati.