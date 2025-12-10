martina caloni nuovo assessore alle politiche giovanili

Martina Caloni è stata nominata nuovo assessore alle Politiche giovanili a Basiano, sostituendo l'ex sindaco Douglas De Franciscis. Con un ruolo diverso rispetto al passato, si prepara a contribuire allo sviluppo delle iniziative dedicate ai giovani nel territorio. La sua nomina rappresenta un nuovo passo nella gestione amministrativa della comunità locale.

Martina Caloni è il nuovo assessore a Basiano. Sostituisce in Giunta l 'ex sindaco Douglas De Franciscis, dimissionario, ma avrà compiti diversi. In realtà le tre deleghe del suo predecessore tornano alla sindaca: Urbanistica, Lavori pubblici ed Edilizia, Stefania Solcia continuerà a occuparsene personalmente. La nuova arrivata, figlia a propria volta di un volto storico della politica locale, Arturo Caloni, che ha guidato il borgo dal 2004 al 2009, si occuperà di Politiche giovanili e Pari opportunità. Per Solcia, un super lavoro. Oltre agli ambiti ereditati da poche settimane, provvede a Bilancio e Programmazione economica, Protezione civile e Polizia locale, Politiche sociali, abitative e disabilità e Rapporti con le associazioni.