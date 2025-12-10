Pozzuoli le iniziative di dicembre dell’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Cultura
A dicembre, Pozzuoli si anima con iniziative promosse dall’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Cultura, volte a valorizzare il patrimonio cittadino e coinvolgere la comunità. Un mese dedicato a cultura, inclusione e partecipazione, per ridare vita e vitalità a Palazzo Toledo, cuore pulsante della città.
Un dicembre ricco di cultura, inclusione e partecipazione per restituire alla città il cuore pulsante di Palazzo Toledo. L’Assessora alle Politiche Sociali e alla Cultura, Mariasole La Rana, annuncia il calendario delle iniziative promosse per il mese di dicembre: una serie di eventi culturali a forte valenza sociale, che avranno come location privilegiata Palazzo Toledo. “ Restituire Palazzo Toledo alla città, rendendolo un polo culturale di riferimento per bambini, giovani e adulti, è uno dei miei obiettivi per il 2026. Le attività in programma per il mese di dicembre saranno il punto di partenza per un anno nuovo ricco di iniziative “, dichiara l’Assessora. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
