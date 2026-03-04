Psoriasi femminile | evento online 11 marzo con esperti

Il 11 marzo 2026 si terrà un evento online dedicato alla salute della pelle femminile, organizzato dall’Azienda USL Toscana nord ovest. L’iniziativa fa parte dell’H Open Day sulla psoriasi, un appuntamento digitale rivolto a approfondire temi legati a questa condizione. Durante l’incontro interverranno esperti del settore, offrendo informazioni e spunti utili per approfondire il tema.

Un appuntamento digitale dedicato alla salute della pelle femminile è in programma per mercoledì 11 marzo 2026, organizzato dall'Azienda USL Toscana nord ovest nell'ambito dell'iniziativa nazionale (H) Open Day sulla psoriasi. L'evento, intitolato Sulla pelle delle donne, si terrà dalle ore 15 alle 18.30 e mira a esplorare le differenze di genere nelle patologie cutanee attraverso una prospettiva scientifica e multidisciplinare. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Onda ETS e la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, con il patrocinio dell'Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanita’: 11 marzo al San Camillo open day psoriasiScopri l'Open Day sulla psoriasi all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini l'11 marzo.

Open Day Psoriasi all’Ospedale Landolfi: visite gratuite l’11 marzoLa psoriasi è una patologia infiammatoria cronica che interessa la pelle, ma può avere un coinvolgimento sistemico, con possibili ripercussioni...