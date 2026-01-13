Provincia di Salerno Napoli conferma Guzzo alla vicepresidenza

La Provincia di Salerno ha confermato Giovanni Guzzo come vicepresidente, consolidando gli equilibri politici emersi dalle recenti elezioni provinciali. Questa nomina riflette la continuità amministrativa e il risultato delle scelte politiche avvenute nel territorio, rappresentando un punto di stabilità per l’ente locale. La decisione si inserisce nel quadro delle dinamiche politiche regionali e provinciali, evidenziando l’importanza di mantenere un fronte coeso nella gestione delle questioni locali.

La conferma di Giovanni Guzzo alla vicepresidenza della Provincia di Salerno certifica gli equilibri politici emersi dalle elezioni provinciali di domenica scorsa. Con il decreto firmato dal presidente Vincenzo Napoli, l'amministrazione di Palazzo Sant'Agostino ribadisce la linea di continuità e.

Salerno, alla Provincia riconferma per il centrosinistra: sette consiglieri per il Pd e due per A testa alta - Tutto come previsto: il centrosinistra si conferma alla guida della Provincia di Salerno al termine delle elezioni di secondo livello per il rinnovo del Consiglio provinciale. corriereirpinia.it

Salerno: convocato il primo consiglio provinciale - Il presidente della provincia di Salerno, Vincenzo Napoli, ha già convocato il primo consiglio provinciale dopo le elezioni tenutesi domenica. infocilento.it

Giovanni Guzzo riconfermato vicepresidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, il consigliere più votato alle ultime elezioni provinciali con oltre 9 mila preferenze, è stato ufficialmente riconfermato vicepresidente della Provincia di Salerno. A sancirlo - facebook.com facebook

