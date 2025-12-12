L’ultimo annuncio di OpenAI arriva dopo quello che Sam Altman ha definito un “codice rosso” (a lui piacciono le espressioni da dottor Stranamore, ad agosto scorso ChatGPT5 sarebbe stata “una bomba atomica”, e abbiamo visto com’è andata). Il codice rosso, per capirci, è il momento in cui l’azienda smette di parlare dell’intelligenza artificiale come di una possibilità da esplorare e inizia a trattarla soprattutto come un rischio da contenere, qualcosa che cresce troppo in fretta (purtroppo stanno correndo tutti troppo, da qui il rischio di una bolla finanziaria), e che potrebbe sfuggire di mano se non viene avvolto da strati sempre più fitti di precauzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Provaci ancora Sam: l’ossessione per la sicurezza e il regalo fatto a Google