Non riesco a immaginare di crescere mio figlio senza i suggerimenti di ChatGPT Per anni i genitori ne hanno fatto a meno ma oggi è impossibile | così Sam Altman

Sam Altman, fondatore e CEO di OpenAI, ha sottolineato l'importanza di ChatGPT nella crescita dei figli, affermando che oggi è ormai fondamentale. Durante un'intervista con Jimmy Fallon, ha evidenziato come gli strumenti di intelligenza artificiale stiano rivoluzionando il ruolo dei genitori, diventando un supporto imprescindibile nel contesto familiare e educativo.

È tra i fondatori e primo CEO di OpenAi e non si è risparmiato nel parlare bene di ChatGPT ospite di Jimmy Fallon. Stiamo parlando di Sam Altman che ha detto di "non riuscire a immaginare di crescere un figlio senza i suggerimenti ChatGPT". Il CEO ha ammesso di affidarsi al chatbot per accudire il figlio e che, anche se per lungo tempo i genitori ne hanno fatto a meno, oggi lo trova uno strumento imprescindibile. Altman ha definito ChatGPT di "livello geniale" se si tratta di rispondere a dubbi da neogenitori ma ha anche aggiunto che prima o poi "svelerà i misteri dell'umanità". L'idea che gli esseri umani si affidino in modo eccessivo alla cosiddetta AI generativa è un tema di forte discussione fin dall'arrivo di strumenti come ChatGPT nel 2022.

