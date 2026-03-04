Protoshita o Protokada? Per ora Protonulla

Nel mondo del wrestling, gli appassionati spesso si trovano ad aspettare momenti di svolta che non arrivano, anche dopo aver seguito con pazienza gli spettacoli. Questa sera, tra protoshita, protokada e protonulla, si assiste a una serata in cui nulla sembra cambiare, lasciando i fan in attesa di un segnale che possa riaccendere l’interesse. La mancanza di sviluppi concreti caratterizza l’evento senza offrire novità significative.

Ci vuole molta pazienza nel seguire gli show di wrestling. A volte va bene, a volte no. Ci sono quelle volte che attendi uno spunto, uno svolazzo d'ali, uno sbocco nelle storie, e invece non arriva nulla. Non significa che gli spettacoli siano brutti, ma che dalla narrativa che una compagnia offre ci si aspetta ovviamente una conseguenza. Come passare da A a B, poi a C, e via discorrendo. E invece mi trovo in difficoltà con una storia che era iniziata coi presupposti giusti, ma che nel tempo si è letteralmente bloccata. Sto ovviamente parlando del feud tra Okada e Takeshita, messa in stand-by da un momento all'altro. Neppure aver incluso Kyle Fletcher sembra aver dato motivo di qualche sviluppo concreto.

