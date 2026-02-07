OLIMPIADI 2026 SABATO 7 FEBBRAIO | PROGRAMMA E ITALIANI IN GARA ORA PER ORA

Sabato 7 febbraio, le Olimpiadi di Milano e Cortina 2026 entrano nel vivo con diverse gare in programma. Gli italiani si preparano a scendere in pista, con alcune discipline già in corso e altre pronte a partire nelle prossime ore. BubinoBlog tiene aggiornati gli appassionati, seguendo passo passo tutte le competizioni e i risultati dei nostri atleti.

BubinoBlog segue le Olimpiadi di Milano e Cortina 2026 con un liveblogging giorno per giorno per commentare insieme le varie discipline e gli italiani in gara. Olimpiadi 2026, italiani in gara oggi sabato 7 febbraio Il programma completo ore 10:30 – Sci freestyle – Slopestyle femminile, qualificazioni: Maria Gasslitter ore 11:30 – Sci alpino – Discesa libera uomini: Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Mattia Casse, Florian Schieder, Christof Innerhofer ore 11:30 – Sci alpino – Prova discesa libera femminile: Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago ore 11:35 – Sci freestyle – Slopestyle femminile, qualificazioni: Maria Gasslitter ore 13:00 – Sci di fondo – Skiathlon femminile: Anna Comarella, Maria Gismondi, Martina Di Centa ore 13:30 – Slittino – Singolo femminile, prove cronometrate: Sandra Robatscher, Verena Hofer ore 14:00 – Sci freestyle – Slopestyle maschile, qualificazioni: Miro Tabanelli ore 14:35 – Curling – Doppio misto, fase a gironi: Italia -Svezia ore 14:40 – Hockey – Torneo femminile, fase a gironi: Italia -Svezia ore 15:05 – Sci freestyle – Slopestyle maschile, qualificazioni: Miro Tabanelli ore 16:00 – Pattinaggio velocità – 3000 metri femminili: Francesca Lollobrigida ore 17:00 – Slittino – Singolo maschile, prima manche: Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller ore 17:45 – Salto con gli sci – Trampolino piccolo femminile, trial round: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer ore 18:32 – Slittino – Singolo maschile, seconda manche: Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller ore 18:45 – Salto con gli sci – Trampolino piccolo femminile, primo turno: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer ore 19:05 – Curling – Doppio misto, fase a gironi: Italia -Norvegia ore 19:30 – Snowboard – Big Air maschile, finale (prima run): Ian Matteoli ore 19:45 – Pattinaggio di figura – Gara a squadre, short program maschile: Daniel Grassl ore 19:53 – Snowboard – Big Air maschile, finale (seconda run): Ian Matteoli ore 19:57 – Salto con gli sci – Trampolino piccolo femminile, finale: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer ore 20:17 – Snowboard – Big Air maschile, finale (terza run): Ian Matteoli ore 22:05 – Pattinaggio di figura – Gara a squadre, free dance: GuignardFabbri

