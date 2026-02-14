bando del gal da ottocentomila euro per sostenere il territorio

Il Gal MontagnAppennino ha aperto un bando da 800 mila euro per aiutare le imprese locali. La presidente Marina Lauri spiega che si tratta di un finanziamento importante, con contributi che vanno da 5 a 40 mila euro, destinati a piccole e micro imprese della zona. Un esempio concreto: una piccola bottega di artigianato nel comune di Pievepelago potrà ricevere fino a 40 mila euro per ampliare la produzione.

Un importante sostegno per il territorio arriva grazie al nuovo bando del Gal MontagnAppennino e la presidente, Marina Lauri, così commenta: "Un aiuto fondamentale, una dotazione di 782mila euro, contributi da 5mila a 40mila euro per piccole e micro imprese dei territori del Gal MontagnAppennino. Il bando Srd14 “Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali“ – spiega la presiden te – apre le porte a finanziamenti dedicati, con particolare attenzione all’imprenditoria giovanile: investimenti coperti fino al 65% per commercio, turismo, artigianato, servizi alla persona e alle imprese". "La nuova programmazione si apre con un aiuto fondamentale al tessuto imprenditoriale – commenta ancora Marina Lauri – mentre è già in uscita un bando dedicato specificamente a enti e associazioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

La giunta comunale di Falconara Marittima ha approvato il bando ‘Aiuto Affitti’, destinando 35mila euro per supportare le famiglie nel pagamento del canone di locazione.

Il Comune di Modena e la Fondazione di Modena annunciano l'apertura del bando 2026 dedicato alle associazioni del territorio, con un fondo di 100mila euro destinato alla cooperazione internazionale.

