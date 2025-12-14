Gal Appennino in campo Sostegni ai castanicoltori Pronto un nuovo bando
Il Gal Appennino Bolognese annuncia un nuovo bando dedicato al sostegno dei castanicoltori, con l’obiettivo di valorizzare i castagneti da frutto dell’alta vallata del Santerno, in particolare l’area di Alidosa. Un intervento che rafforza l’impegno regionale per la tutela e lo sviluppo di questa tradizione agricola di eccellenza.
Un altro bando del Gal Appennino Bolognese per la valorizzazione dei castagneti da frutto. Una notizia che interessa da vicino l’alta vallata del Santerno, in particolar modo l’area alidosiana, nota in tutta la regione per la sua castanicoltura di qualità. Un nome su tutti: il Marrone Igp di Castel del Rio. Un prodotto che traina una bella fetta dell’economia del paese. Così, nell’ambito del piano strategico della Pac 2023-2027 e complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del programma regionale sul fronte dell’attuazione delle strategie di sviluppo locale, ecco 505mila euro complessivi per tendere la mano al settore. Ilrestodelcarlino.it
